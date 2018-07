Revocato lo sciopero dell'Ama, previsto per il prossimo 14 luglio. L'Azienda Municipale Ambiente, che tratta la raccolta dei rifiuti nella Capitale, ha deciso di differire la protesta a data da definirsi e, in ogni caso, non prima di metà settembre. La decisione è arrivata quest'oggi dopo un incontro tra le organizzazioni sindacali e l'assessore capitolino all'ambiente Pinuccia Montanari.

"Al tavolo di oggi si sono registrati sostanziali, anche se non risolutivi, passi in avanti", hanno fatto sapere i sindacati. "L'azienda ha illustrato una prima ipotesi di piano assunzionale coerente con gli obiettivi dell'accordo firmato ad aprile. Il 17 luglio è prevista la convocazione dell'Azienda Municipale Ambiente", proseguono i sindacati, "per discutere il piano assunzionale, mentre il 31 luglio si riaggiornerà il tavolo con Roma Capitale per verificare lo stato di avanzamento", hanno concluso Fp Cgil, Cisl Fit, UilTrasporti e Fiadel di Roma e del Lazio.

“Siamo soddisfatti", ha invece dichiarato il Presidente di Ama, Daniele Fortini, "per la conclusione della vertenza nazionale al nuovo CCNL del nostro comparto. Quello siglato è un buon contratto, equilibrato, che consentirà di lavorare di più e meglio per servire Roma come merita. Saranno realizzate efficienze e maggiori produttività senza aumentare i costi per i cittadini e riconoscendo ai lavoratori un giusto ed equo aumento salariale. In questo rinnovo di contratto c’è molto dell’apporto soggettivo di Ama, nelle sue componenti dirigenziali e sindacali. Anche per questo, ora dobbiamo dispiegare tutte le iniziative coerenti per migliorare i servizi ed innalzare la qualità dell’igiene urbana e del ciclo dei rifiuti della Capitale", ha poi concluso Fortini.