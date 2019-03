Hanno messo a segno due violenti rapine in un negozio di via Crispolti a Casal Bruciato, colpendo il titolare in testa con una mazza da baseball. I carabinieri della Stazione di Roma Prenestina, coordinati dal Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti della procura di Roma, hanno arrestato tre persone con l'accusa di tentato omicidio e rapina in concorso. Si tratta di due diciottenni e un minorenne romani ritenuti responsabili di due episodi che risalgono al 5 e al 25 gennaio scorsi. I tre avrebbero fatto irruzione in un negozio gestito da due fratelli bengalesi per compiere una rapina portando via l'incasso guadagnato durante la giornata di lavoro e avrebbero costretto uno dei titolari a consegnargli il telefono e il portafogli. Poi, prima di scappare con il bottino ottenuto, lo avrebbero preso a mazzate.

Rapina con una mazza da baseball: ferito il titolare di un negozio

A dare l'allarme ai carabinieri è stato un parente dell'uomo quando lo ha visto rientrare a casa. La vittima infatti, dopo l'accaduto non ha chiesto aiuto né voleva andare in ospedale ma era ferito, a causa dei violenti colpi ricevuti. I militari, giunti sul posto, lo hanno convinto a rivolgersi al pronto soccorso, salvandogli la vita. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo al Policlinico Umberto I, dove i medici gli hanno trovato un grave trauma cranico ed ematoma epidurale. Operato d'urgenza, ha impiegato diverse settimane per rimettersi completamente.

Le indagini

I carabinieri hanno svolto le indagini anche con strumenti tecnici e hanno individuato quasi subito il minorenne, che è stato identificato e che al momento si trova in un istituto di pena minorile. Poco dopo i militari hanno rintracciato anche i due maggiorenni, che sono finiti in manette e portati nel carcere di Rebibbia. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se la banda abbia commesso altre rapine nei confronti di altri commercianti di zona.