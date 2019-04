in foto: Immagine di repertorio

Tanta paura per dei clienti del supermercato Conad in viale Somalia, nel quartiere Africano a Roma, dopo che ieri sera sono stati coinvolti in una rapina organizzata da un uomo non ancora identificato. Era da solo, con in mano una pistola e il volto coperto da un casco integrale. Ha fatto irruzione al supermercato intorno alle 21: il rapinatore, dopo essersi fatto largo tra le casse del Conad, ha puntato l'arma contro i dipendenti per poi farsi consegnare l'incasso della giornata. L'uomo, dopo aver preso i soldi, è fuggito via a bordo di uno scooter con la targa coperta. Un colpo studiato in ogni dettaglio, visto che il rapinatore ha indossato per tutto il tempo un paio di guanti, evitando di lasciare impronte digitali in giro. Il ladro è poi scappato dal supermercato verso piazza Vescovio. Il Conad del quartiere Africano è stato probabilmente preso di mira perché è uno dei pochi a rimanere aperto in zona oltre le 20.

Non si trova il rapinatore del Conad

Le forze dell'ordine non sono riuscite a rintracciare l'autore della rapina al Conad. La sua fuga è stata agevolata dalla posizione del parcheggio del supermercato, che immette sulla tangenziale romana. A lanciare l'allarme una donna che stava facendo la spesa: dopo essersi rifugiata nel bagno ha avuto la prontezza di chiamare le forze dell'ordine, intervenute pochi istanti dopo l'allarme. Gli equipaggi di polizia giunti sul posto hanno ispezionato ogni angolo del supermercato e perlustrato l'intera zona, senza tuttavia trovare tracce del ladro. Gli investigatori stanno visionando le telecamere del negozio: in alcune riprese si vede l'uomo intento a puntare la pistola contro i dipendenti, ma il casco indossato ha impedito un immediato riconoscimento. Ora gli agenti sono sulle sue tracce, cercando di capire quale percorso possa aver fatto per scappare via dal Conad. L'uomo, fuggendo in scooter, ha portato via con sé il bottino della giornata, ancora non quantificato. Tra i clienti del supermercato la paura è stata tanta, ma non ci sono stati feriti.