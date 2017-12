Hanno fatto colazione di prima mattina in un bar. Poi hanno rubato il portafoglio a un cliente e, scoperti dal proprietario del locale, non hanno esitato a picchiarlo per cercare di fuggire con la refurtiva. Protagonisti in negativo dell'episodio due uomini di 27 e 38 anni, entrambi con precedenti e senza fissa dimora. Fortunatamente non sono riusciti a farla franca: i due malviventi, entrambi di nazionalità romena, sono stati arrestati da una pattuglia dei carabinieri che stava passando davanti al bar e ha assistito al tentativo di fuga dei due rapinatori.

L'intervento coraggioso del titolare del bar.

La vicenda è avvenuta attorno alle sette del mattino in un bar di largo Antonio Beltramelli a Roma, vicino alla stazione Tiburtina. Mentre stavano facendo colazione al bancone del bar, gustandosi il loro caffè, i due malviventi hanno adocchiato un altro avventore e gli hanno sfilato il portafogli, infilandogli una mano all’interno del marsupio. La scena è stata però notata dal titolare dell'esercizio commerciale, che è subito intervenuto e li ha bloccati. I due criminali hanno però reagito, colpendolo ripetutamente con calci e spintoni e riuscendo a scappare con il portafogli rubato. Hanno fatto però solo pochi metri: una pattuglia del Nucleo operativo dei carabinieri della compagnia di Roma Piazza Dante, in transito in quel momento, ha visto i due uscire di corsa dal bar e li ha bloccati pochi metri più avanti. I due devono adesso rispondere di rapina in concorso aggravato: sono trattenuti in caserma in attesa del processo per direttissima. Il coraggioso titolare del bar, intervenuto per aiutare il suo cliente, è stato soccorso, anche se fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Il portafogli rubato, infine, è tornato al suo legittimo proprietario.