in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 65 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I militari sono giunti in via dell'Acqua Marcia, presso l'abitazione del 65enne, dopo la segnalazione di un vicino di casa che sentiva delle urla provenire dall'abitazione. E qui, infatti, i carabinieri hanno sorpreso il 65enne che aveva appena picchiato la compagna, una donna di 51 anni col il volto pieno di ferite ed ecchimosi. Lei lo aveva già denunciato alle forze dell'ordine dell'ordine in passato per i suoi comportamenti violenti e per i continui pestaggi cui era sottoposta. E così il 65enne violento è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. E adesso si trova nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Picchia la moglie dopo lite, donna portata in ospedale

La donna, invece, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e portata immediatamente in ospedale per essere medicata. Le sue condizioni non sono risultate fortunatamente gravi ed è stata dimessa. Si tratta dell'ennesimo caso di violenza contro le donne che avviene in famiglia: e soprattutto in questi giorni in cui tutta la popolazione non può lasciare le proprie abitazioni a causa dell'emergenza coronavirus, in molte sono costrette a stare in casa con i propri aguzzini. Nonostante la quarantena, i numeri da chiamare per le emergenze, il 112 e il 1522, numero nazionale dei centri antiviolenza, sono sempre attivi.