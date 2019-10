in foto: (Foto dal gruppo Facebook ’Sei di Bravetta se…"

Un'auto parcheggiata davanti ai cassonetti ha suscitato lo sdegno dei residenti, che esasperati l'hanno ricoperta di rifiuti. L'episodio è accaduto in via Gonzaga in zona Bravetta a Roma. Un'infrazione segnalata dagli abitanti sui social network, denuncia del comportamento spesso maleducato di alcuni automobilisti, incuranti nel lasciare la macchina in sosta selvaggia. Le auto parcheggiate in modo da intralciare il transito delle altre e dei mezzi di trasporto pubblico sono all'ordine del giorno, spesso opera di conducenti esasperati dalle strade congestionate o in ritardo.

I commenti degli utenti

Un utente ha pubblicato su Facebook una foto che ha scatenato commenti ironici e condivisioni. La vettura è immortalata con sacchetti dei rifiuti sul cofano e appesi agli specchietti retrovisori. "Hanno fatto benissimo, così la prossima volta ci pensa due volte prima di parcheggiare" si legge tra i commenti degli utenti. "L'hanno addobbata proprio come un albero di Natale, ma manca ancora più di un mese a dicembre" riporta un altro commento. Un altro utente ha scritto: "Anche io abito in via dei Gonzaga e non mi sono mai sognata di parcheggiare così, giro fino a che non trovo un posto dentro le strisce". "Penso che siamo tutti tanto bravi a giudicare e non è detto che siamo poi altrettanto bravi nel fare altre cose. Piuttosto se un vigile avesse fatto la multa e fatto portare via l'auto da un carro attrezzi quella sarebbe stata giustizia. Comportarsi così è mettersi allo stesso livello d'inciviltà della persona che ha parcheggiato, se non peggio".