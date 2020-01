È salito sull'autobus non perché doveva andare da qualche parte, ma per molestare le donne con la scusa del mezzo affollato. Un uomo di 53 anni originario della provincia di Catania ha palpeggiato una donna di quarantasette anni su un autobus della linea 40 approfittando del fatto che ci fossero altre persone e con la scusa di non avere spazio per muoversi. Ma non l'ha passata liscia, è stato bloccato e arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Le molestie sono avvenute nei pressi della centralissima piazza Venezia a Roma. L'uomo, quarant'anni, si è messo alle spalle della donna e ha iniziato a palpeggiarla nelle parti intime, provocando immediatamente la sua reazione. Le urla della donna hanno attirato l'attenzione dell'autista dell'autobus, che ha interrotto la corsa appositamente davanti al comando dei carabinieri di Roma piazza Venezia per permettere l'intervento delle forze dell'ordine.

Roma, molesta donna sul bus: arrestato

Dopo aver fermato l'autobus, autista e passeggeri si sono rivolti alle forze dell'ordine, che sono intervenuti bloccando il molestatore. Dopo aver ascoltato la vittima e alcune persone presenti sulla scena che hanno assistito all'azione dell'uomo, lo hanno arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Il molestatore, un senza fissa dimora con precedenti penali già noto alle forze dell'ordine, è stato portato in caserma e trattenuto lì a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Quello avvenuto a piazza Venezia non è purtroppo un caso isolato: molto spesso le donne vengono molestate e palpeggiate sui mezzi pubblici da uomini che approfittano del fatto che si tratta di posti affollati e dove possono facilmente confondersi tra la folla.