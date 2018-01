in foto: [Foto da Twitter]

E' deceduto all'età di 75 anni Gennaro Monaco, detto "Rino", ex-prefetto di Roma. La notizia del suo decesso, avvenuto ieri nella Capitale, è stata diffusa dalla famiglia. Monaco era persona molto conosciuta nell'ambito giudiziario, per diverse vicende. Aveva ricoperto infatti vari incarichi in polizia, diventandone prima vice-capo e poi Direttore Centrale della Polizia Criminale.

Tra i risultati più eclatanti, sicuramente quello riguardante la Banda della Magliana, di cui fu il principale artefice dello "smantellamento" del potente sodalizio criminale. Laureato in Giurisprudenza, era stato anche prefetto di Massa Carrara. Altri grandi risultati furono le catture di Pierluigi Concutelli, Adriana Faranda e Valerio Morucci, tutti appartenenti a organizzazioni terroristiche, nonché di Pippo Calò, considerato il "cassiere" della mafia. Smantellò anche diverse bande criminali dedite ai sequestri di persona, come quella guidata da Laudovino De Sanctis, detto "Lallo". Come questore di Lecce ingaggiò una battaglia contro la "Sacra Corona Unita" pugliese ed infine assunse come ultimi incarichi quelli di commissario del Governo per la Regione Lazio, di prefetto di Taranto, di commissario straordinario per il Coordinamento della lotta al racket e all'usura.