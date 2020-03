in foto: Immagine di repertorio

Una persona è morta in un grave incidente avvenuto poco fa sul Grande Raccordo Anulare tra le uscite Ardeatina e Appia in carreggiata esterna, al chilometro 45,130. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche il personale Anas al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. A quanto si apprende l'incidente avrebbe coinvolto più veicoli. Per la persona deceduta, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: i soccorritori hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, ma le ferite riportate nell'incidente erano troppo gravi perché potesse farcela. Al momento è chiusa la corsia di destra per consentire la messa in sicurezza della strada e il lavoro dei soccorritori.