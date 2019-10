Paura nel quartiere San Giovanni a Roma, dove un uomo ha maltrattato la moglie e ha minacciato di far saltare la casa con una bombola del gas. A finire nei guai un 45enne di nazionalità romena, arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto a seguito di una violenta lite tra le mura domestiche, durante la quale l'uomo ha maltrattato la consorte. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Appio e del Reparto Volanti sono intervenuti nel quartiere a seguito di una segnalazione.

Minaccia di far saltare la casa con una bombola del gas

I poliziotti si sono presentati davanti all'abitazione dove la coppia viveva ma vedendoli arrivare, l'uomo è andato su tutte le furie, ha perso il controllo e ha gridato minacciandoli che se non se ne fossero andati, avrebbe fatto saltare in aria la casa, facendo fuoriuscire il gas da una bombola e dandogli fuoco. I poliziotti, capito che non c'era tempo da perdere, sono riusciti a fermarlo, non senza che opponesse resistenza, e per lui sono scattate le manette.

I maltrattamenti andavano avanti da tempo

Il 45enne bloccato dai poliziotti ha cercato di divincolarsi ma è stato fatto salire a bordo dell'auto di servizio e accompagnato negli uffici di Polizia, per ulteriori accertamenti. Successivamente, esausta dei comportamenti violenti del marito, la donna lo ha denunciato, raccontando le angherie agli agenti. Dalle sue parole è venuto alla luce un quadro di maltrattamenti che avvenivano all'interno delle mura domestiche e che la donna era costretta a subire da tempo senza trovare prima di allora il coraggio per denunciare, una situazione alla quale ora ha trovato la forza di ribellarsi.