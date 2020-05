Il trasporto pubblico a Roma, per ora, ha tenuto. Sono poche le linee di bus e tram in cui si verificano problemi di affollamento e pochi romani hanno ricominciato a lavorare in ufficio dal 4 maggio. Ma i problemi potrebbero arrivare presto, già a partire dal 18 maggio, quando alcune categorie di negozi e alcuni uffici potrebbero riaprire. Atac sta monitorando costantemente i flussi della mobilità in città e sta cercando di potenziare le linee di bus che in questi giorni hanno mostrato particolari criticità.

"Non vedo questa ripresa esponenziale del traffico privato. Ieri eravamo a -46%, ma c'è da aspettarsi che questo fenomeno possa verificarsi. Il sistema pubblico è sicuro, e mi sento di dirlo. Ma c'è un aspetto personale che influenza la propensione ad utilizzare o meno il mezzo pubblico. Le differenze degli spostamenti venute fuori dal monitoraggio, confrontando il 24 marzo e il 4 maggio, rispetto al periodo pre-COVID19, sono le seguenti: spostamenti mezzo privato -60% e -40%, spostamenti mezzi pesanti -40% e -25%, spostamenti pedonali in centro -95% e -87%, tornelli metro -94% e -89%". Così Stefano Brinchi, presidente di Roma Servizi per la Mobilità, nel corso della riunione della commissione Mobilità di questa mattina.

Per quanto riguarda le linee Atac di superficie, spiega Sabrina Bianco, responsabile Divisione Superficie di Atac, "solo alcune linee hanno presentato criticità, e alcune di queste solo nelle fasce mattutine, come il 106 e il 508, che sono già state potenziate. Anche il 19 e il 723 sono linee toccate da criticità. Da lunedì potenzieremo tutte le linee sulle quali gli utenti ci hanno segnalato problemi".

Le linee di bus che hanno presentato criticità dal 4 maggio:

106 Centocelle (Metro C) – Grotte Celoni

508 Ponte Mammolo (Metro B) – Giardini di Corcolle

19 tram Gerani (Centocelle) – Piazza Risorgimento/San Pietro

723 Circolare Laurentina

"Abbiamo attuato un servizio con circa 1.300 vetture prolungato fino alle 23.30. Parallelamente abbiamo potenziato il servizio su 51 linee. I nostri conducenti, tramite il pulsante terminale autisti, ci segnalano quando la vettura trasporta un numero maggiore al 50% della capienza permessa", ha spiegato ancora Bianco.