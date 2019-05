Incendio in un palazzo del quartiere Appio a Roma. Secondo le informazioni apprese le fiamme sono scaturite nella serata di oggi, mercoledì 22 maggio, all'interno di un appartamento al terzo piano in via Niso 20. A dare l'allarme sono stati i residenti che, dopo aver notato il fumo e le fiamme uscire dall'abitazione, hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunti i pompieri, che stanno lavorando ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. Nel caos nato durante l'incendio un residente ha cercato di mettersi in salvo e ripararsi dal fuoco su un cornicione dell'edificio ed è rimasto intrappolato, non potendo né rientrare in casa, né riuscire a raggiungere da solo il suolo. In tanti residenti nel quartiere sono scesi in strada, spaventati di cosa stesse accadendo e preoccupati per le condizioni di salute degli abitanti del palazzo. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'incendio.

Incendio all'Appio: uomo intrappolato sul cornicione

Sui social sono comparsi alcuni scatti che immortalano spaventose lingue di fuoco fuoriuscire dalle finestre dell'edificio e un fumo nero. Nelle foto si vede anche l'uomo, senza maglietta e pantaloni, letteralmente sdraiato sul cornicione, probabilmente colto impreparato dall'emergenza, e costretto a uscire senza coprirsi un un maggio non proprio caldo. L'uomo è rimasto bloccato sul cornicione fino all'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno tratto in salvo con l'intervento di un'autoscala e riportato a terra: fortunatamente è incolume. Al momento non ci sarebbero persone ferite né intossicate. Operazioni ancora in corso. Il palazzo è stato evacuato per verificarne l'agibilità.