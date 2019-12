in foto: Foto Facebook – incendio a Ponte Milvio

Un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di un palazzo di quattro al civico 466 di via Flaminia, Roma, nei pressi di Ponte Milvio. Stando a quanto si apprende, la proprietaria di casa, una donna italiana di 40 anni, è stata soccorsa dai pompieri intervenuti sul posto e affidata immediatamente alle cure del personale sanitario del 118. Sconosciute, per ora, le sue condizioni di salute. Le fiamme sono divampate poco dopo le 20 di oggi, lunedì 23 dicembre.

L'intero edificio è stato evacuato

Sul posto, informa il comando provinciale, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, un'autoscala, un'autobotte, il carro autoprotettori. I pompieri hanno immediatamente spento l'incendio e hanno fatto in modo che il rogo, cominciato in salone, non si propagasse nelle altre stanze dell'abitazione. Al momento non solo l'appartamento è inagibile a causa del fumo e del calore, ma l'intero edificio è stato evacuato a scopo precauzionale. Il palazzo si trova a neanche cento metri di distanza da Ponte Milvio, una delle zone più frequentate di Roma nord dai ragazzi. Per ora non si segnalano altre persone coinvolte nell'incendio o altri feriti o intossicati dal fumo sprigionato dal rogo. Si segnala traffico congestionato in tutta la zona.