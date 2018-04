Tutto pronto per l'apertura del secondo ristorante della catena Kfc nella capitale: la catena statunitense di fast food specializzata nel pollo fritto, preparato secondo una ricetta tenuta segreta sin dalla sua creazione, e che è costituita da undici erbe e spezie, aprirà giovedì 19 aprile all'interno del nuovo Centro Commerciale AURA, in via Valle Aurelia.

Si tratta del secondo locale nella Capitale ed il quarto nel Lazio, che porta a venti complessivi i locali della catena statunitense in Italia. Grazie a questo nuovo esercizio, saranno 35 i nuovi posti di lavoro che saranno disponibili, in massima parte per persone provenienti dal territorio. Il locale, che occupa una superficie di circa 360 metri quadri, offrirà 120 posti a sedere e sarà aperto 7 giorni su 7, dalle 9 alle 23.

"Inauguriamo a Roma il nostro ventesimo ristorante in Italia", ha spiegato Corrado Cagnola, Amministratore Delegato di KFC Italia, "e siamo orgogliosi di questo traguardo in un mercato complesso dove l'apprezzamento per il nostro prodotto non era scontato e dove invece i consumatori hanno accolto fin dall'inizio con entusiasmo il nostro pollo. Dobbiamo il successo che stiamo riscuotendo soprattutto ai nostri franchise, imprenditori che accettano la sfida di affiancarci in un percorso di sviluppo che per il 2018 prevede l’apertura di 20 nuovi locali su tutto il territorio nazionale. Raddoppieremo così", ha aggiunto, "le nostre dimensioni consolidando la nostra presenza nelle regioni che già ci ospitano come il Lazio e raggiungendone altre, per arrivare sempre più vicini ai nostri consumatori".