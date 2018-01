in foto: Il civico 6 di via Cavour a Roma, foto via Google View

Una palazzo è stato evacuato nella mattina di oggi – giovedì 18 gennaio – nella centralissima via Cavour a Roma a causa di una fuga di gas. L'edificio, che si trova al civico numero 6 della strada, proprio a due passi dalla stazione Termini e al capolinea dei bus di piazza dei Cinquecento, ospita per lo più uffici e al momento dell'allarme era per lo più vuoto.

La telefonata di allarme è arrivata alle 7.15 per una fuga di gas su strada e sul posto sono giunti i vigili del fuoco con diverse squadre, compreso il nucleo NBCR. I pompieri hanno transennato l'area e disposto l'evacuazione precauzionale della palazzina. Tecnici e pompieri per rintracciare e chiudere la fuga di gas.