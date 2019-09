in foto: Foto di repertorio

Un uomo di 64 anni è stato denunciato per minaccia aggravata, interruzione di pubblico servizio, porto d'armi o di oggetti atti a offendere. Era stato preso in giro e deriso da un gruppo di bulli sull'autobus, in zona circonvallazione Gianicolense, ma invece di limitarsi a sgridarli o magari a segnalare il fatto all'autista, ha preso un coltello che teneva in tasca e ha minacciato un 18enne. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio. L'uomo, un 64enne di nazionalità egiziana, si trovava sul bus, quando è stato preso di mira dai ragazzi, che hanno iniziato a prendersi gioco di lui. Un fatto deprecabile, soprattutto considerando l'età dell'uomo e il fatto che si trovasse da solo. Lui, però, ha reagito oltre ogni aspettativa, scatenando anche la reazione dell'autista del bus che ha fermato la corsa e chiamato i carabinieri per evitare che la lite finisse in tragedia.

Minaccia bulli sul bus con un coltello, denunciato 64enne

Inizialmente l'uomo ha reagito verbalmente contro i ragazzini, intimandogli di smetterla. La discussione si è fatta concitata, e a quel punto ha tirato fuori il coltello puntandolo contro un 18enne. Accortosi che la situazione sarebbe potuta sfuggire di mano in pochissimo tempo, l'autista ha fermato immediatamente l'autobus e ha chiamato i carabinieri, facendo arrivare una volante del nucleo radiomobile sul posto. Arrivati sul luogo, i militari hanno sequestrato il coltello e denunciato l'uomo, con accuse che vanno dall'interruzione di pubblico servizio, alla minaccia aggravata fino ad arrivare al porto d'armi od oggetti atti a offendere. A causa di questo episodio il servizio è stato interrotto per circa un'ora, dopodiché è tornato regolare.