Cyberstalking a Roma, dove due donne si sono coalizzate e hanno perseguitato l'ex per vendetta. Compagna ufficiale l'una, amante l'altra, entrambe sono state ‘sedotte e abbandonate' da un uomo, un quarantenne, che nonostante avesse intessuto una doppia relazione non si è accontentato, ma le ha lasciate per iniziare una nuova storia con una terza donna. Come riporta Il Messaggero, la loro vendetta non si è fatta attendere: le due donne sono diventate all'improvviso migliori amiche e hanno fatto gruppo contro l'ex, intavolando una vera e propria persecuzione. Messaggini, telefonate, contatti attraverso profili social falsi, diretti a lui e all'attuale compagna, gli hanno reso la vita insopportabile. Una comportamento che però è costato loro caro. L'uomo, esasperato dai continui insulti, ha raccontato tutto alle forze dell'ordine e le ha denunciate. Finite a processo, il giudice le ha condannate a pagare 500 euro ciascuna come pera per le violenza telefonica e 10mila euro come risarcimento all'ex. Alla compagna ufficiale, con la quale l'uomo è stato insieme sei anni, il giudice ha contestato anche il reato di sostituzione di persona.

Cyberstalking per vendetta

La storia del triangolo amoroso delle due donne e dell'uomo vittima di cyberstalking per vendetta, è iniziata quando era fidanzato con la sua compagna ufficiale, poi tradita con l'amante. Protagonista della vicenda è un uomo particolarmente dedito a farsi fare regali dal sesso femminile. Dalla sua compagna si era fatto regalare per il compleanno ben 40mila euro come anticipo di una casa in Sardegna, mentre dall'amante si faceva pagare brevi viaggi. Poi, messo allo scoperto, l'uomo si è allontanato da entrambe e ha iniziato una nuova relazione con una terza donna, anche lei divenuta vittima dei loro messaggi. Le due donne coalizzate le dicevano che tutto ciò che lui aveva da offrirle "era roba loro" che loro lo avevano comprato, o che lui l'aveva acquistato con i loro soldi, ricordandole puntualmente che lei, la nuova fidanzata, l'aveva scelta solo perché non poteva più avere loro.