Momenti di paura ieri mattina alle prime luci dell'alba, quando il direttore di un supermercato della catena Elite, ha chiamato le forze dell'ordine: un clochard aveva organizzato il suo giaciglio di fortuno dove passare la notte proprio sull'ingresso dell'esercizio commerciale. Quando l'uomo l'aveva invitato ad allontanarsi per permettere di aprire, non aveva ottenuto nessun risultato se non improperi.

Quando l'equipaggio del Reparto Volanti della Questura di Roma è intervenuto sul posto, l'uomo non ha voluto sentire ragione e ha tirato fuori un coltello. Invitato dagli agenti a buttarlo, dopo una manciata di secondi si è scagliato contro uno di essi ferendolo.

Il poliziotto è stato ricoverato all'ospedale San Giovanni di Roma con diverse ferite da arma taglia al fianco: le sue condizioni non sono gravi. L'uomo è stato identificato e denunciato: si tratta di un 37enne di nazionalità spagnola. Senza fissa dimora soffrirebbe di problemi psichici.