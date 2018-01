in foto: [Foto di repertorio]

Blitz della polizia nel quartiere Tuscolano di Roma: le forze dell'ordine hanno scoperto una vera e propria discoteca abusiva in via Alba, arteria che collega via Tuscolana con via don Orione, intersecando via Appia Nuova.

Dai controlli effettuati dagli agenti di polizia, è emersa una totale mancanza di autorizzazioni e non solo: assenza di uscite di emergenza, nessun sistema antincendio e somministrazione di bevande alcoliche senza permesso. Al momento del blitz erano presenti nel locale circa una quarantina di giovani, nonostante fossero le dieci del mattino: tra questi, alcuni minorenni. Il locale consisteva in appena trenta metri quadri, con l'entrata e l'uscita che venivano garantite da un'unica, piccola, sala, per di più non idonea e priva di qualunque standard, anche minimo, di sicurezza.

Inevitabile a quel punto la chiusura forzata del locale abusivo, nonché il sequestro stesso dello stesso, da parte degli agenti del commissariato San Giovanni e del VII Gruppo Tuscolano. Dopo gli accertamenti e le formalità di rito, è stata presentata anche una denuncia nei confronti della titolare della struttura: si tratta di una donna italiana di cinquantasette anni.