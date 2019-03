Un cadavere di una donna di 72 anni è stato trovato a Roma, nel quartiere di Talenti, pochi minuti prima delle 14. Il corpo è stato trovato in via Carlo Lorenzini: la 70enne era riversa a terra, senza vita, e con lo scotch sulla bocca. Ad allertare i sanitari del 118 e le forze dell'ordine sembra sia stato il nipote della donna, giunto nella sua abitazione proprio perché non la sentiva da alcune ore. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato Fidene – Serpentara che stanno effettuando i rilievi del caso. Non si conoscono ancora le cause della morte della 72enne: sul corpo non sarebbero stati rilevati segni di violenza. Secondo le prime ricostruzioni sembra che l'ipotesi più probabile sia quella del suicidio, anche se non si esclude nessuna pista, soprattutto visto lo scotch rinvenuto sul volto. La salma della donna si trova ora a disposizione dell'Autorità giudiziaria in attesa che venga effettuata l'autopsia.

Donna trovata morta a Talenti: l'ipotesi del suicidio

Sembra che l'ipotesi del suicidio sia stata avvalorata dai familiari della donna, che hanno parlato con gli agenti dopo il ritrovamento del corpo. La donna, infatti, in passato avrebbe sofferto di depressione. Nonostante questo, per ora si stanno seguendo diverse piste proprio per non lasciare nulla al caso: ma sarà soprattutto l'autopsia a determinare quali siano state le cause del decesso. Per adesso non si conoscono ancora le generalità della donna né si sa se viveva da sola o con altre persone o familiari. Era qualche ora che la famiglia non aveva sue notizie ed è per questo che un nipote, preoccupato, ha deciso di andare in via Carlo Lorenzini per verificare che stesse bene. Giunto sul posto, purtroppo, ha fatto la macabra scoperta: nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La 72enne era già morta all'arrivo del nipote.