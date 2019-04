in foto: Immagine di repertorio

Un autista di autobus turistici è stato colto ‘con le mani nella marmellata' per aver aver rubato soldi e carta di credito da una borsa lasciata incustodita a bordo del torpedone da un gruppo di persone in visita nella Capitale. Si tratta di un 62enne romano, i carabinieri della Stazione Roma San Pietro lo hanno denunciato a piede libero al'autorità giudiziaria con l'accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. I fatti risalgono allo scorso 22 marzo, quando il conducente, approfittando dell'assenza dei turisti scesi dall'autobus per un tour in città, ha puntato un bagaglio lasciato incustodito dai passeggeri sui sedili e lo aperto per verificare se ci fosse qualcosa di valore. Sicuro di non essere scoperto, ha preso dei soldi e una carta di credito. Secondo quanto appreso, l'uomo durante la pausa è sceso dall'autobus ed è andato a fare compere, concedendosi uno shopping sfrenato con la carta non sua, spendendo circa 600 euro in alcuni negozi del centro storico, per poi rimetterla a posto nel punto esatto del bagaglio dove l'aveva presa.

L'autista non aveva però considerato gli avvisi inviati dalla banca ad ogni spesa sul telefonino della proprietaria, una 43enne americana. A incastrarlo sono stati proprio i messaggi arrivati alla donna sul suo smartphone, che l'avvisavano dei soldi spesi. La 43enne, allarmata, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri che, ricevuta la segnalazione, hanno svolto gli accertamenti di rito per verificare le informazioni in loro possesso. La donna ha raccontato ai militari che al momento dell'accaduto non aveva con sé la carta di credito, ma che l'aveva lasciata all'interno del suo bagaglio incustodito nell'autobus. In poco tempo i carabinieri hanno identificato il ladro con l'autista.