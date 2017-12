Cinque borseggiatori sono stati fermati a Roma nelle ore immediatamente precedenti il Capodanno 2018: tutti arrestati in poche ore durante il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, impegnate a garantire a cittadini e turisti dei festeggiamenti sicuri per le strade della Capitale.

In via dei Fori Imperiali è stato arrestato per primo un quarantaquattrenne cubano, sorpreso dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro in borghese a bordo dell'autobus Atac Linea 85, mentre sfilava il portafoglio dalla giacca di una sedicenne romana in un attimo di distrazione. Dopo dopo è stato fermato un diciannovenne marocchino senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, che aveva appena rubato in via Frattina il cellulare smartphone dalla borsa di una diciassettenne del posto.

A Piazza Venezia, i Carabinieri hanno invece arrestato un trentasettenne tunisino senza fissa dimora e con diversi precedenti, sorpreso a rubare il portafoglio ad una ventinovenne del frusinate, appena scesa dall'autobus Atac Linea 40. Infine, in via dell'Umiltà, sono state fermate due nomadi di 23 e 28 anni, entrambe in gravidanza e domiciliate presso il campo nomadi di Castel Romano e già note alle forze dell'ordine, dopo che avevano rubato il portafoglio ad una turista straniera. Tutti e cinque i borseggiatori sono stati portati in caserma con l'accusa di furto aggravato: saranno processati per direttissima.