Mettevano a segno rapine violente e terrorizzavano i cittadini di Fonte Nuova, Comune della Città Metropolitana alle porte di Roma, nei pressi del Parco Naturale della Marcigliana. I carabinieri della Compagnia di Monterotondo e gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Tivoli hanno arrestato una ‘banda di picchiatori', composta da diverse persone ritenute responsabili a vario titolo di rapina e lesioni personali aggravate. Militari e agenti hanno svolto il blitz all'alba di oggi, giovedì 20 gennaio, eseguendo l'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Tivoli. Li hanno raggiunti nelle loro abitazioni: alcuni di loro sono stati portati in carcere, altri sottoposti all'obbligo di dimora.

Arrestata ‘banda di picchiatori' di Fonte Nuova

A seguito delle indagini condotte in sinergia tra carabinieri e Polizia di Stato è emerso che gli arrestati si muovevano ed agivano come un "‘ranco', picchiando i cittadini, anche solo per futili motivi. Si tratta di persone comprese tra i diciannove e i ventisei anni, responsabili a vario titolo di brutali aggressioni in danno di malcapitati presi di mira per futili motivi e nei casi più gravi ridotti quasi in fin di vita, massacrati di botte anche in strada e davanti agli occhi dei passanti. L’indagine, condotta dai Carabinieri di Monterotondo e dal Commissariato di Polizia di Stato di Tivoli, ha consentito di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e di individuare gli indagati, nonostante le difficoltà incontrate dalle iniziali mancate collaborazioni delle vittime, terrorizzate dai brutali pestaggi e con timore di eventuali ripercussioni anche per i familiari.