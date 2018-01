Apre al mercato di Ponte Milvio il negozio "Grace", locale dove diventa possibile acquistare legalmente la cosiddetta "marijuana light", ovvero un tipo di sostanza che rispetta i criteri di legge e che dunque può essere venduta liberamente. Il principio dello "sballo", infatti, ovvero il valore di Thc (Delta-9-tetraidrocannabinolo), è inferiore allo 0,6 come imposto dalla legge. Il negozio ha aperto al box 19 nel mercato di Ponte Milvio in via Riano.

L'insegna è, ironicamente, un gufo sballato, con in testa un cappello fatto con la foglia di canapa. Le proprietà benefiche di questa pianta sono ormai riconosciute dalla scienza: si va dal potente effetto antinfiammatorio a quello antiossidante, senza contare che rinforza il sistema immunitario, combatte i disturbi del sonno e la depressione. Gli stessi semi di canapa sono ricchi di omega 6 e omega 3, in grado di prevenire e curare colesterolo, trigliceridi, diabete, artrite, artrosi, asma, psoriasi, eczema atopico, lupus e varie malattie autoimmuni.