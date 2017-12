Ancora un'aggressione a Roma ai danni di un cittadino del Bangladesh: lo ha denunciato Bachcu Dhuumcatuu, presidente dell'Associazione Dhuumcatu che si occupa, dal 1992, di interventi di tipo culturale, e di assistenza-supporto sociale e legale per cittadini immigrati. La denuncia, con tanto di foto della vittima e del referto dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, è avvenuta via Facebook.

"Ancora un'aggressione ai cittadini del Bangladesh. Ieri sera verso le 2.08, un gruppo di persone ha malmenato un altro lavoratore del Bangladesh. Nessuna notizia, addirittura il 112 non è intervenuto", ha denunciato Dhuumcatuu. L'uomo aggredito, Nazim Hossain, classe 1980 che lavora come lavapiatti in un ristorante romano, come si vede dalle foto pubblicate, ha riportato diverse ferite: ne avrà per venti giorni. Già nei giorni scorsi c'era stata un'altra aggressione ai danni di un cittadino del Bangladesh, picchiato e rapinato in via dell'Acqua Bullicante nella zona Prenestino-Marranella. L'episodio più grave quello capitato a fine ottobre, quando un altro cittadino del Bangladesh fu pestato a sangue da un diciottenne a Piazza Cairoli.