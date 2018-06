in foto: La testata di Roberto Spada a Daniele Piervincenzi

I pm della procura di Roma hanno chiesto una condanna a otto anni e nove mesi per Roberto Spada, accusato di aver aggredito il giornalista del programma Rai ‘Nemo' Daniele Piervincenzi e il videomaker Edoardo Anselmi. I magistrati hanno chiesto la stessa condanna per il 28enne Ruben Nelson Del Puerto, collaboratore di Spada. I due sono accusati di lesioni e violenza privata aggravate da metodo mafioso. L'aggressione avvenne lo scorso 7 novembre davanti alla palestra di Spada a Ostia nuova mentre il reporter stava ponendo alcune domande in merito a presunte indicazioni di voto da parte del clan Spada a esponenti di CasaPound. Piervincenzi fu colpito con una testata.

Questa la versione dei fatti che ha reso Piervincenzi ai giudici: "Che io ricordi Roberto Spada non ha mai espresso la volontà di interrompere l'intervista. E' stata una escalation di cui io ingenuamente non mi sono reso conto. Dopo una fase dialettica la situazione ha cominciato a virare. Spada ha preso un manganello dentro la palestra, me ne son reso conto. Era un po' inquietante. Era inaspettato perché lui cambiava spesso atteggiamento, in alcuni momenti sembrava più arrabbiato, in altri dialogava o mi prendeva in giro. A un certo punto ha cominciato a guardarsi intorno, poi mi ha colpito improvvisamente con una testata. Per un momento non ho visto più nulla, poi ho sentito Il manganello sulla schiena. Ho riaperto gli occhi e ho cominciato a riconnettere quando ho sentito l'aggressione a Edoardo e le sue urla. Veniva colpito con dei pugni al volto. Quando cade a terra veniva colpito ancora al volto con dei pugni e dei calci, sia da Del Puerto che da Spada".

Spada è detenuto nel carcere di Tolmezzo (Udine) nella sezione di alta sicurezza. Del Puerto si trova in carcere a Nuoro.