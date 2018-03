La criminologa Roberta Bruzzone, famosa per aver seguito casi di cronaca di rilievo nazionale e per i suoi frequenti interventi televisivi, è stata vittima di un furto nella serata di ieri a Roma. Da quanto si apprende Bruzzone aveva parcheggiato la sua vettura in piazza Eschilo all'Axa quartiere tra Ostia e Roma all'estrema periferia della città, quando ignoti hanno rotto il finestrino dell'auto rubando la borsa lasciata all'interno, la liberandosi del telefono cellulare, recuperato poco dopo dai carabinieri. Non è noto cosa contenesse la borsa della criminologa, se oggetti di natura personale o materiale di lavoro.

Roberta Bruzzone è diventata nota al grande pubblico per il coinvolgimento nell'inchiesta sulla strage di Erba e in quella per il delitto di Avetrana, nella quale svolse il ruolo di consulente per la difesa di Michele Misseri. La criminologa è diventata anche la conduttrice di trasmissioni tv, come ‘Donne Mortali', e opinionista in varietà come ‘Ballando con le stelle'. È l'autrice di diversi volumi sul suo lavoro di criminologa e di consulente in processi di omicidio.