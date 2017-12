Sono entrati in un bar, in zona Magliana, armati di pistola. Uno dei due era travestito da postino. L’obiettivo di due individui era quello di rubare gli incassi delle slot presenti nel bar e della cassa. Ma per compiere il furto non si sono accontentati di minacciare il titolare del bar: infatti lo hanno anche preso in ostaggio, picchiato e infine l’hanno chiuso a chiave all’interno di uno stanzino per agire indisturbati.

La rapina è avvenuta venerdì sera quando i due hanno fatto irruzione nel bar prima di malmenare e prendere in ostaggio il titolare del bar, come riportato dal Messaggero. I due rapinatori hanno quindi preso tutti gli incassi delle slot e della cassa. La vicenda è avvenuta nel bar Miura che si trova in via del Tempio degli Arvali.

Il titolare del bar, dopo essersi riuscito a liberare, ha avvertito le forze dell’ordine che sono intervenute con alcune pattuglie della polizia. Ma quando sono arrivati gli agenti i due rapinatori erano già lontani. Secondo la descrizione fornita dalla vittima della rapina e dell’aggressione i due uomini sarebbero di origine italiana e uno dei due indossava un casco delle Poste italiane. Inoltre, tutti e due erano armati di pistole automatiche.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno anche chiamato un’ambulanza ma il titolare del bar si è rifiutato di farsi trasportare in ospedale dicendo di essersi prontamente ripreso dallo spavento. Ora sono in corso le indagini per individuare i due responsabili che, secondo gli agenti, avrebbero già colpito in zona in altre occasioni.