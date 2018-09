Una coppia di anziani è stata rapinata a Cisterna di Latina. È successo questa mattina in viale Kennedy, vittime due ottantenni. Secondo le informazioni ricevute dai carabinieri, la donna ha aperto la porta di casa a due malintenzionati, due finti tecnici con indosso una tuta per simulare un ruolo che in realtà non ricoprivano e confondere la vittima. Hanno approfittato della fragilità della persona anziana per entrare prepotentemente nell'abitazione con l'intento di rubare preziosi. Una volta superato l'ingresso, uno dei due ladri ha bloccato la donna immobilizzandola mentre l'altro ha svaligiato la casa, approfittando della disabilità del marito che non può muoversi. Sul posto per le indagini sono intervenuti i militari della stazione di Cisterna e del reparto territoriale di Aprilia che stanno svolgendo le indagini del caso.

Rapina in casa: rubata la cassaforte

Un colpo che sembra essere stato preparato nei minimi dettagli e che si inserisce nel quadro delle truffe e violenze contro la parte più fragile della popolazione, come sono gli anziani. Oltre al travestimento, in una borsa, i due rapinatori avevano portato attrezzi da scasso e un frullino con cui hanno smurato la cassaforte. Dopo aver saccheggiato la casa, i ladri sono fuggiti a bordo di un auto e i due anziani sono riusciti a chiamare aiuto. Hanno portato via oro, probabilmente insieme ai ricordi di una vita e denaro contante. Nel bottino sottratto alla coppia di ottantenni anche una pistola semiautomatica regolarmente detenuta e 50 cartucce.