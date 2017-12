Rapina nel cuore di Roma, davanti a uno dei monumenti più visitati della città, l'Ara Pacis. Attimi di paura in lungotevere Augusta, a pochi passi dall'altare dedicato ad Augusto. Una donna è stata avvicinata da due uomini italiani che avevano il volto coperto da un passamontagna e una pistola in mano. La signora stava parcheggiando la sua automobile, una Fiat Punto, mentre i due l'hanno avvicinata e minacciata con l'arma. Poi sono saliti sulla macchina e sono ripartiti, facendo scendere la proprietaria. Nell'abitacolo era rimasta la borsa della signora con all'interno il suo portafogli e un telefonino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di San Lorenzo in Lucina e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro che, in meno di un'ora, sono riusciti a rintracciare i malviventi. Sia la borsa che l'automobile sono state recuperate e riconsegnate alla legittima proprietaria. Trovate anche le pistole con cui i due rapinatori hanno minacciato la donna, rivelatesi, dopo accertamenti, armi a salve, ma prive di tappo rosso e quindi perfette e ingannevoli riproduzioni di quelle nere. I due rapinatori sono stati arrestati e accompagnati nella caserma di piazza San Lorenzo in Lucina dove rimangono a disposizione dell'autorità giudiziaria.