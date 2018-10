in foto: Foto d’archivio

Hanno fatto irruzione in casa, in una villa nel Frusinate. Cercavano oro, soldi in contanti e gioielli preziosi. Cinque persone armate di cacciaviti e pistole hanno aggredito una coppia di anziani di Ferentino, nella Valle del Sacco. Hanno agito durante la notte, sicuri che il buio fosse loro complice e si sono fatti spazio dentro l'abitazione in via Tofe Vado del Cerro, poco distante dalla chiesa del Sacro Cuore. Sono state ore di paura quelle vissute da marito e moglie, svegliati di soprassalto e picchiati con la richiesta di consegnare il denaro presente in casa. I ladri, poi, una volta ottenuto ciò che cercavano, li hanno immobilizzati legandoli con una corda e si sono dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce.

A dare l'allarme è stato uno dei due coniugi che, dopo diversi tentativi, è riuscito a liberarsi dalla trappola che gli impediva di muoversi e ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ascoltato il racconto delle vittime e raccolto tutti gli elementi possibili e utili alle indagini. I militari sono sulle tracce ladri aggressori e li stanno cercando.