in foto: Traffico a Roma

Fanno bene i romani a lamentarsi delle lunghe attese in coda sul Raccordo Anulare e sulle altre strade della Capitale. Perché secondo una classifica realizzata dalla società di ricerca Inrix, solo a Bogotà, la città più grande e importante della Colombia, si perde più tempo nel traffico. Se nella città sudamericana si perdono in media 272 ore in media all'anno, a Roma non va tanto meglio: ogni automobilista perde 254 ore. Nella classifica seguono Dublino, Parigi, Rostov, Londra, Milano e Bordeaux. Otto città su dieci sono europee.

Roma, 10a per traffico al mondo

La città più congestionata dal traffico del mondo è invece Mosca, capitale della Russia. Al secondo posto la turca Istanbul e al terzo Bogotà. Seguono Città del Messico, San Paolo, Londra, Rio, Boston, San Pietroburgo e infine Roma al decimo posto. Preoccupante, per la Capitale italiana, anche il tasso di crescita annuale del traffico, stimato dalla ricerca Inrix al 16 per cento. Secondo i dati (non sono disponibili quelli europei) negli Stati Uniti ogni guidatore perde circa 1.348 dollari a causa del traffico.

Quante ore perdono gli automobilisti nel traffico: la classifica mondiale

Questa la classifica mondiale delle ore perse per automobilista nella congestione del traffico: