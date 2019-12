in foto: La protesta dei residenti in via Bargellini

I residenti delle case popolari di via Sante Bargellini, quartiere Tiburtino, sono scesi ancora una volta in strada per protestare contro la mancata accensione dei riscaldamenti all'interno dei loro appartamenti. Questa sera hanno bloccato la via con un falò acceso al centro della carreggiata e due cassonetti dell'immondizia dell'Ama. La strada al momento è bloccata. Stando a quanto si apprende, le 180 famiglie delle case popolari hanno i termosifoni spenti dall'inizio dell'inverno. Due giorni fa Fabrizio Montanini, portavoce del Coordinamento d’Azione IV Municipio, aveva scritto: "Anche oggi in strada per protestare contro la mancata accensione dei riscaldamenti nelle case popolari del Comune di Roma. Le 180 famiglie al freddo dal 15 Novembre sono questa volta quelle di via Sante Bargellini, sulla Tiburtina, lato Pietralata. Raggi, basta prese in giro, pensa veramente alle famiglie romane! Accendi i termosifoni!!!".

Le famiglie hanno deciso di riscendere in piazza oggi per protestare ancora, ma questa volta hanno deciso di bloccare la strada, come detto, con cassonetti e del fuoco. "In diretta da via Sante Bargellini. Di nuovo in strada per protestare contro la mancanza dei riscaldamenti nelle case popolari. Strada bloccata con cassonetti e fuoco", ha scritto su Facebbok Montanini.