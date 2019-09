Incendio in via Cardinal Domenico Capranica a Primavalle, Roma. Il rogo è divampato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 settembre. Secondo le primissime informazioni a bruciare sarebbero sterpaglie e alcune baracche a destra del cortile della ex scuola Don Calabria occupata da anni, dove si trovavano le persone sgomberate il 15 luglio scorso. Le fiamme sono ben visibili a distanza e un'alta e fitta colonna di fumo nero si sta sollevando al di sopra del quartiere. Il fuoco si è propagato fino a lambire la recinzione.

Nessun ferito

A dare l'allarme residenti e passanti, che poco dopo l'ora di pranzo, hanno notato le fiamme e il fumo provenire dalla zona e hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Tantissimi poi i video e le immagini comparse sui social, di utenti che hanno ripreso la nube. Sul posto sono arrivati i pompieri, al lavoro per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area, per evitare che il fuoco si propaghi nelle zone circostanti. Non è ancora nota l'entità del danno, ma fortunatamente non ci sono né feriti né intossicati.

Indagini sulla natura del rogo

Terminate le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco faranno la conta dei danni, per verificare cosa effettivamente sia stato distrutto dalle fiamme. Presenti insieme ai pompieri anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale Gruppo Monte Mario, che stanno gestendo la viabilità. Non si registrano particolari problemi, il traffico in zona risulta regolare. Successive indagini serviranno a risalire alla natura del rogo. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.