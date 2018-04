I candidati ufficiali e sostenuti dalla dirigenza del partito romano si risvegliano sconfitti. A trionfare alla chiamata ai gazebo degli elettori del centrosinistra sono i due outsider: il mariniano ed ex assessore Giovanni Caudo e il consigliere municipale eletto con Sinistra, ecologia, libertà Amedeo Ciaccheri, 30 anni. Il Partito democratico non riesce più a vincere neanche le sue primarie. E anche i numeri della consultazione interna non fanno ben sperare per il voto di giugno: hanno votato circa 3mila iscritti in entrambi i municipi.

Roma, III Municipio: vince Ciaccheri, battuto Foschi

Al III Municipio ha vinto le primarie del centrosinistra Amedeo Ciaccheri, che scrive: "Grazie a tutti i cittadini e i volontari che oggi hanno dato vita alle Primarie del Municipio 8. In migliaia hanno partecipato e mi hanno scelto come candidato della nostra coalizione alla Presidenza del futuro Municipio. Grazie di cuore a Enzo Foschi, con cui abbiamo ingaggiato una sfida appassionante. Stasera festeggiamo, ma da domani ripartiamo uniti per battere le destre e i Cinque Stelle e vincere le elezioni del 10 giugno. Uniti vinciamo e cambiamo il Municipio!".

Roma, VIII municipio: vince Caudo, battuta Ilari

All'VIII Municipio ha vinto l'ex assessore all'urbanistica Giovanni Caudo, battuta la candidata ufficiale del Partito democratico Paola Ilari. Caudo ha vinto con il 54 per cento delle preferenze, con 1.371 voti su oltre 2400 votanti.