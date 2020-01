in foto: Foto di repertorio

Le previsioni del meteo a Roma per l'11 e 12 gennaio registrano cielo sereno e sole sulla Capitale e sugli altri capoluoghi del Lazio. Il secondo weekend del 2020 sarà all'insegna del bel tempo ma le temperature subiranno un calo di almeno un grado, con minime che si attesteranno su minime prossime o pari allo zero. "Il gigantesco anticiclone in sede Mediterranea nel corso del fine settimana si sposterà progressivamente verso Nord, lasciando spazio a un rapido vortice di bassa pressione che porterà venti freddi e aria gelida, anche nelle regioni centrali, con qualche parziale annuvolamento" spiegano gli esperti de Il Meteo.it.

Le previsioni meteo per domani, sabato 11 gennaio

Domani, sabato 11 gennaio il sole splenderà su Roma e sugli altri capoluoghi del Lazio, senza nuvole in cielo. La colonnina di mercurio nella Capitale non salirà oltre i 12 centigradi mentre scenderà fino ai 2. Stessi valori si registreranno a Frosinone, a Viterbo si attesteranno tra i 2 e i 10 centigradi. La città più fredda domani sarà Rieti, con massime di 10 centigradi e minime pari a zero, mentre la più "calda" Latina, dove il termometro raggiungerà i 14 centigradi, senza scendere sotto ai 4. Il vento sarà in prevalenza debole.

Le previsioni meteo per domenica 12 gennaio

Domenica 12 gennaio le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo sereno o poco nuvoloso e freddo. Ancora bel tempo nella regione, con qualche sporadico annuvolamento. Nella Capitale le temperature resteranno pressoché invariate, mantenendo le minime e le massime di sabato, tra i 2 e i 12 centigradi, come a Frosinone. Temperature stabili anche a Latina, con minime di 4 e massime di 13 centigradi. Un ulteriore calo rispetto ai giorni precedenti si avrà invece a Rieti e Viterbo, nella prima la colonnina di mercurio raggiungerà -1 centigradi nelle ore più fredde mentre non supererà i 10. nel capoluogo dell'Alto Lazio invece le minime saranno pari a zero, con massime di 9 centigradi.