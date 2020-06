in foto: Foto di repertorio

Non sarà caldo africano, ma nel fine settimana per la prima volta nella stagione si avranno temperature tipicamente estive a Roma e in generale in tutto il Lazio. Domenica 28 giugno il termometro supererà i 33 gradi nelle ore più calde della giornata. Il centro sud Italia sarà caratterizzato dal bel tempo, ma al nord e soprattutto sulle Alpi potrebbero verificarsi piogge e temporali a causa di un vortice ciclonico in arrivo dalla Germania e dalla Repubblica Ceca. I primi giorni del mese di luglio potrebbero essere caratterizzati da temperature ben oltre le medie del periodo, con le massime che al sud potrebbero toccare anche i 38 gradi. Il bel tempo, però, rischia di avere vita breve secondo gli esperti del sito IlMeteo.it: già dal 4/5, infatti, è previsto il ritorno di una vasta perturbazione in arrivo dal Nord Europa. Fino almeno alla metà del prossimo mese, in sintesi, "non è affatto da scartare l'ipotesi di nuovi frequenti rovesci temporaleschi anche fino alla metà del prossimo mese, specie durante le ore pomeridiane, soprattutto sulle zone montuose centro-settentrionali e su quelle adiacenti di pianura. I prossimi giorni saranno decisivi per avere un quadro più completo e chiaro per la prima metà di luglio". Ovviamente le previsioni per la seconda metà del mese e per agosto sono incerte e non affidabili per il momento.

Previsioni meteo Roma, sole e caldo almeno fino al primo luglio

Per quanto riguarda la città di Roma il tempo si manterrà sereno e soleggiato almeno fino a mercoledì primo luglio. Le temperature saliranno nel corso del fine settimana e poi si manterranno comprese tra i 18 gradi, nelle ore più fredde, e i 33 gradi, nelle ore più calde.