Queste le previsioni meteo per la città di Roma per domenica 8 settembre 2019: nella prima parte della giornata di domani sono previsti temporali, anche di forte intensità, sulla Capitale. Già dal pomeriggio, però, la situazione meteorologica dovrebbe migliorare. Le temperature sono in calo, con le massime che non supereranno i 26 gradi nelle ore più calde della giornata e le minime che nella notte scenderanno anche sotto i 17 gradi.

Previsioni meteo Roma domani, 8 settembre

Per quanto riguarda le previsioni del tempo per domani, domenica 8 settembre, i principali siti di previsioni meteo sono discordi: ilMeteo.it non parla più neanche di acquazzoni per la mattinata di domani, mentre il sito 3bMeteo segnala ancora possibili piovaschi nel corso del mattino. Tutti i siti sono però d'accordo nel sostenere che dopo pranzo dovrebbe verificarsi un rapido miglioramento del tempo, con il sole che dovrebbe ritornare a splendere su tutta la città. La prossima settimana sarà caratterizzata dall'instabilità, con il tempo molto variabile e con precipitazioni che non sono escluse. Le piogge potrebbero tornare già nella giornata di martedì, ma nelle prossime ore le previsioni potrebbero cambiare ulteriormente.

Previsioni meteo Roma, allerta meteo

La Protezione Civile del Lazio ha diffuso un'allerta gialla meteo per il pomeriggio di oggi, sabato 7 settembre, con conseguente rischio idrogeologico, per temporali, per le successive 12-18 ore nelle seguenti aree: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene, Bacino del Liri.