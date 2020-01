in foto: Foto di repertorio

Le previsioni meteo a Roma per mercoledì 8 gennaio registrano cielo sereno e freddo intenso. L'Italia intera e le regioni centrali si trovano intrappolate nella morsa di masse d'aria gelida, che hanno determinato il manifestarsi di un clima decisamente invernale. Secondo quanto preannunciano gli esperti de IlMeteo.it, il termometro non subirà particolari variazioni, almeno fino a giovedì, nella Capitale e nel Lazio, con giornate fredde e notti gelide, vicine o sotto lo zero di qualche grado. Tuttavia la situazione è destinata lentamente e parzialmente a cambiare durante il prossimo fine settimana: ci attende infatti un weekend più mite, quando l'asticella di mercurio comincerà progressivamente a risalire, addirittura sopra alla media del periodo, grazie all'arrivo di un influente anticiclone.

Previsioni meteo Roma domani, 8 gennaio

Domani, 8 gennaio il tempo sarà bello a Roma e negli altri capoluoghi del Lazio, con cielo sereno ma freddo intenso. Il sole splenderà sulla Capitale, su Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo, con vento debole e senza particolari annuvolamenti. Le temperature a Roma oscilleranno tra minime di 2 e massime di 12 centigradi.

Previsioni meteo Roma weekend, 11 e 12 gennaio

Le previsioni meteo a Roma per il weekend di sabato 11 e domenica 12 gennaio registrano un timido ritorno dell'alta pressione, che ci concederà di godere ancora di splendide giornate di sole, con un lieve ma piacevole aumento dei valori termici diurni. Previsto cielo sereno in entrambe le giornate e temperature leggermente in rialzo, di uno o due gradi. Nella Capitale oscilleranno tra minime di 4 e massime di 13 centigradi.