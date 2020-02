Le previsioni del meteo a Roma per martedì 4 febbraio registrano un caldo insolito, con temperature al di sopra della media stagionale che oscilleranno tra minime di 8 e massime di ben 18 centigradi. Valori che ci fanno pensare sia arrivata già la primavera. Ciò grazie alla potenza dell'anticiclone di matrice sub-tropicale, che sta portando sull'Italia e sulle Regioni centrali un clima decisamente mite e piacevole. Tuttavia, come avvertono gli esperti de IlMeteo.it, ad attenderci c'è una settimana all'insegna dell'instabilità, con un repentino cambio del quadro metereologico, già a partire dalla giornata di mercoledì 5 febbraio, per l'arrivo di un vortice di bassa pressione che porterà aria fredda, di origine polare, riportandoci in pieno inverno, con temperature decisamente più consone per la stagione. A fare irruzione sul nostro Paese saranno inoltre venti di Tramontana, Bora e Maestrale.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 4 febbraio

Domani, martedì 4 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature comprese tra minime di 8 e massime di 18 centigradi. Il sole brillerà anche sugli altri capoluoghi del Lazio, velato solo da poche nuvole sparse su Viterbo, Latina e Frosinone, mentre su Rieti potrebbero registrarsi isolate piogge. Anche al di fuori della Capitale le temperature si manterranno piuttosto alte e gradevoli, anche se di qualche grado leggermente più basse.

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend di sabato 8 e domenica 9 febbraio

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend dell'8 e 9 febbraio promettono sole, con poche nubi in cielo. Sarà molto probabilmente un fine settimana all'insegna del bel tempo sulla Capitale e sul Lazio, anche se il vortice di bassa pressione che transiterà sull'Italia a partire da mercoledì lascerà il suo strascico, abbassando le temperature almeno di cinque centigradi. Stesso discorso vale per domenica, nessuna precipitazione è prevista nell'arco della settimana.