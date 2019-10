Le previsioni meteo Roma per il 26 e 27 ottobre registrano sole e caldo. Gli esperti lo avevano promesso: sarà un weekend all'insegna del bel tempo, con temperature che nella Capitale e sul versante tirrenico supereranno i 25 centigradi. Un fine settimana che ricorderà l'estate ormai conclusa, un'occasione da non perdere per trascorrere qualche ora all'aria aperta o per concedersi una giornata di mare. Ciò è dovuto grazie alla rimonta dell'alta pressione e all'influenza di una corrente proveniente dall'Africa. Il maltempo caratterizzato dal vortice ciclonico, sta perdendo intensità tenendo lontani pioggia e temporali.

Le previsioni per il weekend

L'ultimo weekend di ottobre sarà un tuffo nella passata estate. Sulla Capitale e sugli altri capoluoghi di provincia del Lazio splenderà il sole, con cielo sereno. Le condizioni meteorologiche inizieranno progressivamente a migliorare già a partire dal tardo pomeriggio di oggi e da stasera, quando il cielo si libererà completamente dalle nuvole minacciose che lo avevano ricoperto i giorni scorsi, quando il maltempo ha imperversato sulla città, attirando l'attenzione della protezione civile che ha diramato l'allerta meteo.

Come sarà il tempo la prossima settimana

Secondo quanto sostengono gli esperti de IlMeteo.it il tempo si manterrà bello almeno fino all'inizio della prossima settimana. Tuttavia le condizioni meteorologiche subiranno presto un nuovo repentino cambiamento, già a partire dal prossimo mercoledì, quando una nuova perturbazione porterà su Roma e sul Lazio pioggia e temporali. Previsto un prossimo brusco calo delle temperature che scenderanno a minime di 11 e massime di 17 centigradi, infrangendo l'illusione che sia di nuovo tornata la bella stagione. Il maltempo imperverserà anche nel Ponte di Ognissanti.