Cielo poco nuvoloso ma bel tempo sono le previsioni meteo Roma per mercoledì 18 settembre. A partire da oggi le condizioni meteorologiche inizieranno a subire dei cambiamenti. L'autunno è ormai alle porte, dopo un colpo di coda dell'estate che ci ha fatto godere praticamente di una settimana da far invidia ai mesi scorsi, con cielo sereno e sole splendente, specialmente durante il weekend. Da oggi si registreranno i primi annuvolamenti, che purtroppo si protrarranno intensificandosi nei prossimi giorni. Tuttavia oggi le temperature si manterranno alte nella Capitale e negli atri capoluoghi del Lazio, comprese tra minime di 16 e massime di 29 centigradi. Previsti pioggia e temporali transitori, ma il prossimo fine settimana il tempo sarà di nuovo bello.

Previsioni meteo Roma oggi, 18 settembre: cielo poco nuvoloso ma ancora bel tempo

Oggi il sole splenderà ancora sul Lazio, anche se con qualche nuvola in cielo, complessivamente godremo di una bella giornata. Su Roma, Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo poche nubi, specialmente nel pomeriggio. Continuerà ancora a fare molto caldo. Ma la situazione si appresta a cambiare progressivamente nei prossimi giorni, con l'arrivo dell'aria fredda dalla Russia con forti venti di Bora, che porteranno instabilità anche sul nostro Paese.

Previsioni Meteo Roma domani

Domani si registrerà il primo vero cambiamento meteorologico di settembre, quando torneranno a farci visita pioggia e temporali. Saranno alternati a schiarite, quindi probabilmente si tratta di una perturbazione passeggera, che imperverserà sul Lazio ma in modo intermittente e che non durerà per tutta la giornata. Nel dettaglio, sulla Capitale, Rieti e Frosinone si registreranno, appunto, temporali alternati a schiarite, mentre su Latina e Viterbo, nubi sparse con isolati temporali. Roma esclusa, dove le temperature anche domani resteranno alte, comprese tra i 18 e i 29 centigradi, altrove saranno in leggero ma progressivo ribasso.