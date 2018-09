E' stato condannato a 2 anni e 8 mesi Peter Ralph Slocombe, il prete inglese arrestato per aver molestato una donna all'interno di un vagone della metro di Roma, linea A. La donna lo ha denunciato e ha raccontato alle forze dell'ordine di essere stata palpeggiata sulle parti intime e sul seno mentre era in viaggio a bordo del convoglio, all'altezza della stazione Termini. Dalla sua testimonianza emerge che nessuno è intervenuto in suo aiuto. A dare l'allarme la vittima. Il 73enne ha aggredito gli agenti della Polizia intervenuti sul posto, ribellandosi all'arresto. Poi, fermato, è stato portato portato presso gli uffici del commissariato Viminale. Ieri il verdetto e la condanna. Il giudice ha concesso a Slocombe gli arresti domiciliari. Il prete era a Roma per festeggiare l'anniversario del suo ordine religioso.

Molestata in metro e inseguita alla fermata Cipro

Ieri un'altra violenza, questa volta all'altezza della stazione Cipro. Un 37enne R. H. è stato arrestato dalla polizia locale di Roma Capitale con l’accusa di violenza sessuale. L’uomo ha molestato una ragazza di 20 anni in metro all’altezza della stazione Termini e l’ha inseguita fino alla fermata Cipro. Poi è intervenuto a difenderla un passeggero, prima dell’arrivo degli agenti.