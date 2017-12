Sotto Natale tantissime persone affollano i centri commerciali di Roma alla ricerca degli ultimi regali. E così qualcuno prova ad approfittare della confusione in vari modi, soprattutto per riuscire a sottrarre oggetti dai negozi più affollati. È anche il caso di quello che viene definito un vero e proprio ladro seriale di videogiochi che è stato arrestato la sera del 23 dicembre da una volante della polizia di Stato all’interno del centro commerciale Porta di Roma.

L’uomo era già stato fermato in passato per reati di questo tipo, anche in negozi di altre zone della Capitale. Subito dopo il furto avvenuto la sera del 23 è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato. Una volta individuato e identificato il ladro, gli agenti hanno deciso di perquisire anche la sua automobile, scoprendo che al suo interno l’uomo nascondeva tantissimi giocattoli e prodotti di altri negozi di videogiochi. Tutti questi oggetti sono stati ricondotti alla refurtiva proveniente anche da altri negozi della Capitale.