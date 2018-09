in foto: Immagine di repertorio (Foto LaPresse)

Uno yacht di circa 40 metri è finito sugli scogli a Ponza ed è rimasto incastrato. È successo ieri mattina nei pressi di Punta Bianca, di fronte la spiaggia del Core. A provocare l'incidente in mare sarebbe stata una manovra azzardata. A bordo dell'imbarcazione noleggiata per divertimento erano presenti 8 turisti russi e l'equipaggio che sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera. Secondo una prima ricostruzione lo yacht si sarebbe avvicinato troppo alla costa finendo su un punto di acqua bassa, a causa di un guasto. Sono in corso gli accertamenti da parte della Guardia Costiera per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto, dalle prime informazioni ricevute si apprende che vi era scarsa conoscenza della zona e un eccessivo avvicinamento alla costa che avrebbe provocato il naufragio sugli scogli con gravi danni all'imbarcazione.

L'intervento della Guardia Costiera

Grande lo spavento tra i presenti ma nell'incidente non è fortunatamente rimasto ferito nessuno. Le operazioni di salvataggio e di messa in sicurezza dell'area sono state lunghe e complesse. Oltre alla Guardia costiera, sono intervenuti gli esperti della Dmd service. I turisti a bordo sono stati trasferiti su un'altra imbarcazione diretta verso Capri. Ieri sera lo yacht è stato ormeggiato nel porto in attesa di essere trainato. Non è la prima volta che si verificano episodi di questo tipo nelle isole del basso Lazio. La scorsa estate uno yacht è finito sugli scogli di Mezzogiorno, presso l’isola di Palmarola.