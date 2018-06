Un aereo ultraleggero è precipitato nella mattina di ieri – domenica 3 novembre – a Pontinia, in provincia di Latina. Erano circa le 12.00 quando il pilota del velivolo biposto, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo precipitando in un terreno agricolo in via dei Comunali. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Latina. Il pilota è uscito da solo dall'abitacolo ed ha riportato solo lievi ferite, tanto che il personale sanitario del 118 giunto sul luogo dell'incidente lo ha medicato senza trasportarlo in ospedale.

"Al momento del nostro arrivo – hanno comunicato i vigili del fuoco – l'unica persona coinvolta, era già stata soccorsa dal personale sanitario. Il nostro intervento si è reso necessario per mettere in sicurezza il velivolo ed assistere le operazioni di travaso del carburante vista la copiosa perdita a seguito del danneggiamento di un'ala".