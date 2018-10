in foto: Luciano di Ponte Milvio

Lutto a Ponte Milvio. È morto Luciano, barista della storica latteria in via Flaminia. Una figura ‘mitologica' della vecchia Roma, dispensatore di consigli: Luciano era così, genuino quanto burbero, amava scambiare battute con i clienti, sempre pronto a dire la sua e a raccontare aneddoti sul quartiere e sulla vita. Un punto di riferimento per tanti ragazzi che hanno trascorso pomeriggi e serate a chiacchierare seduti all'esterno del locale. La notizia si è diffusa qualche ora fa e a Ponte Milvio si sta diffondendo tanta tristezza. È un'attività storica quella di Luciano che è sopravvissuta al tempo e ai ristoranti etnici e ai locali della movida: dall'apertura ormai lontana tutt'intorno la cornice del quartiere è cambiata ma la latteria e il suo titolare sono rimasti nel cuore dei romani. A portarlo via a 75 anni una malattia che aveva da 4 mesi, se n’è andato in ospedale nel primo pomeriggio di ieri, 16 ottobre.

Tanti lo chiamavano affettuosamente ‘Zi' Lucià' e ricordano postando foto sui social network le belle giornate trascorse a ridere in sua compagnia. Una donna del personale dell'ospedale su Facebook ha scritto: "Ho avuto la fortuna di incontrarti, conoscerti è stat una delle emozioni più belle vissute dentro al policlinico. La mia mente e il mio cuore sono pieni di ricordi tuoi. Grazie per essere stato il mio paziente, sei stato uno di qui pochi che con poco o niente si sono rubati pian piano il mio cuore. Ciao campione!".