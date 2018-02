Era conosciuta come Pitbull. Si tratta di una spacciatrice di 49 anni, arrestata nella giornata di ieri dagli agenti del commissariato Prati al termine di una lunga e articolata attività investigativa. La donna si era costruita una clientela a cui vendeva marijuana, per lo più composta da giovani e giovanissimi dei quartieri nord di Roma, anche minorenni.

La pusher lavorava comodamente da casa sua, ricevendo le ordinazioni per telefono grazie a un codice concordato con i clienti. Quando i poliziotti l'hanno fermata nei pressi dell'abitazione utilizzata come base per l'attività di spaccio, la 49enne ha tentato di sviarli dichiarando di abitare a San Felice Circeo (di cui è effettivamente originaria), ma gli agenti l'hanno trovata in possesso della chiave della casa. All'interno 40 grammi di marijuana e un cane, di razzi Pitbull. che gli era valso il soprannome. Arrestata sarà giudicata per direttissima.