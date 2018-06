Un Pitbull ha aggredito una donna che stava passeggiando con il suo cane mordendo entrambi e provocandogli diverse ferite. Grande paura per la giovane mamma, soccorsa da un ragazzo che era in zona al momento dell'aggressione. Il fatto è accaduto sabato scorso a Sora, Comune del frusinate dove la vittima si trovava intorno alle 21 in compagnia del suo amico a quattro zampe. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che a seguito dei controlli per risalire al padrone dell'animale hanno scoperto che il cane non aveva il microchip.

Pitbull aggredisce una donna

La donna, una giovane mamma di Sora, D. R., stava passeggiando insieme al suo animale domestico al guinzaglio in località Pontrinio quando ha notato venirle incontro un cane, di razza pitbull, correndo libero per le strade del quartiere. Secondo quanto appreso, l'animale avrebbe attaccato il cane e la giovane, azzannandoli e ferendoli in diverse parti del corpo. La scena fortunatamente è stata notata da un ragazzo, Franco, che si trovava in zona ed è corso in aiuto della donna evitando che potesse provocargli ferite ancora più gravi.

La denuncia della vittima

A raccontare l'aggressione, la vittima: "Anche questo succede a Sora: ore 21, ero a passeggio con il mio cane a guinzaglio ed ecco che da un palazzo in zona Pontrinio esce un Pitbull e aggredisce Wolly. Urlo a squarciagola per 15 min. Tutta Sora si affaccia ma nessuno si degna di aprire un cancello o un portone. Per fortuna un angelo mi ha soccorso e insieme a me ha rischiato la sua vita per salvare il mio cane. Per fortuna che il mio bimbo non stava con me".