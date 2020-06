in foto: Domenico Loreti

Domenico Loreti con i suoi 108 anni è l'uomo più longevo del Lazio. Domenico spegne le candeline lunedì 22 giugno. Nato nel lontano 1912 e residente a Piglio, ha visto l'avvicendarsi di ben due Guerre Mondiali e il diffondersi di ben tre spaventose pandemie, Spagnola, Asiatica e Coronavirus. Oggi i grandi festeggiamenti in compagnia di figli, nipoti, pronipoti e parenti nella sua abitazione nel borgo del Frusinate. Domenico, punto di riferimento per la comunità del posto, dall'esperienza secolare, è sempre lieto di dare consigli ai suoi cari e a scambiare battute con i propri compaesani: tutti lo conoscono e gli vogliono bene. Il suo segreto di longevità sta nella vita semplice: "Un buon bicchiere di vino rosso, possibilmente Cesanese, non arrabbiarsi troppo e camminare il più possibile".

Gli auguri di Piglio a nonno Domenico

A festeggiare seppur da lontano i 108 anni di nonno Domenico è l'intera comunità di Piglio. Ad andare a trovarlo a casa per fargli gli auguri di persona il sindaco Mario Felli. Un compleanno che il primo cittadino ha definito "molto importante e che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. Domenico Loreti è un "prezioso testimone delle trasformazioni e dei cambiamenti vissuti. Siamo orgogliosi di avere tra noi il nonno del Lazio – si legge in un un post pubblicato su Facebook – Vivere a Piglio significa cogliere e beneficiare del giusto equilibrio tra la natura ed una buona qualità della vita". E ha aggiunto: "A nome mio e dell’amministrazione comunale desidero rivolgere a lui ed alla sua bella famiglia gli auguri e le felicitazioni per l’importante traguardo raggiunto brillantemente".